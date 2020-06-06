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Ziraat Bankası, Martin Atanasov ile prensipte anlaştı
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ZİRAAT BANKASI, MARTİN ATANASOV İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Ziraat Bankası, Martin Atanasov ile prensipte anlaştı

Efeler Ligi'nde mücadele eden Ziraat Bankası, Bulgaristan Milli Takım smaçörlerinden Martin Atanasov ile prensipte anlaştı.

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Ziraat Bankası,  23 yaşındaki smaçör Martin Atanasov ile anlaşmaya vardı. 

Türkiye'de daha önce 2016-2017 sezonunda Tokat Belediyespor'da oynayan Bulgar oyuncu, son iki yıldır  Fransa'da Chaumont Volley Ball 52 takımında forma giydi.

1996 doğumlu olan oyuncu, 200 cm boyunda...

 

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