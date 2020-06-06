Ziraat Bankası, Martin Atanasov ile prensipte anlaştı

Ziraat Bankası, 23 yaşındaki smaçör Martin Atanasov ile anlaşmaya vardı.
Türkiye'de daha önce 2016-2017 sezonunda Tokat Belediyespor'da oynayan Bulgar oyuncu, son iki yıldır Fransa'da Chaumont Volley Ball 52 takımında forma giydi.
1996 doğumlu olan oyuncu, 200 cm boyunda...
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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