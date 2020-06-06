Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de verilen aranın ardından Konyaspor maçı ile yeniden lige dönüş yapacak olan Gençlerbirliği günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma antrenmanı ile başlayan antrenman son bölümde yapılan koşu çalışmasıyla sona erdi.