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Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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GENÇLERBİRLİĞİ, KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Süper Lig'de verilen aranın ardından Konyaspor maçı ile yeniden lige dönüş yapacak olan Gençlerbirliği günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma antrenmanı ile başlayan antrenman son bölümde yapılan koşu çalışmasıyla sona erdi.
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