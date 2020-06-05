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Osmanlıspor şut çalıştı
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OSMANLISPOR ŞUT ÇALIŞTI

Osmanlıspor şut çalıştı

Hazırlıklarını tek antrenmanla sürdüren Osmanlıspor, şut çalışması yaptı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Ali Güneş yönetiminde Batıkent Tesisleri’nde 2 saatlik antrenman yaptı. Oyuncular, günün tek çalışmasına ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra gruplar halinde saha kenarında koordinasyon ağırlıklı çalışma yapan mor-sarılı ekip, 5’e 2 top kapma oyununa geçti. Sprint çalışmasıyla antrenmanı devam ettiren başkent ekibi antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde dönüşümlü olarak şut çalışması, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oyun ve dayanıklılık koşusu yaptı. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maç ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi.

2 saat süren antrenmanda hafif adale ağrıları bulunan Jovan ve Todorovic tedbir amaçlı yer almadı.

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