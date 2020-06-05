Ankaragücü'ne transfer yasağı geldi mi?

FIFA, Ankaragücü'ne geçtiğimiz sezon sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Heurtaux'a 2 milyon 295 bin Euro borcunu ödememesi gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı verildiği ileri sürüldü.
Ancak konu hakkında Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert'ten açıklama geldi. Fatih Mert, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kulübün transfer yasağının olmadığını belirterek, "Kulübümüzün eski dönemden kalan 3 futbolcunun ödenmemiş dosyaları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili süreç devam etmekte olup kulübümüze gelen bir transfer yasağı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.
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