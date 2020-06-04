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Ankaragücü'nde Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
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ANKARAGÜCÜ'NDE GAZİANTEP FK HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Ankaragücü'nde Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışıldığı belirtilirken, top kapma, yoğun pas ve şut atışlarının ardından antrenman sona erdi.

Antrenmanda oyuncuların moral ve motivasyonlarının iyi olduğu, sakat ve eksik futbolcunun da bulunmadığı belirtildi
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