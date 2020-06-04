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Gençlerbirliği'nde hazırlıklar taktik çalışması ile devam ediyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HAZIRLIKLAR TAKTİK ÇALIŞMASI İLE DEVAM EDİYOR

Gençlerbirliği'nde hazırlıklar taktik çalışması ile devam ediyor

Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Gençlerbirliği’nde Konyaspor maçı hazırlıkları bu sabah yapılan taktik çalışma ile devam etti.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma antrenmanıyla başlayan çalışma son bölümde yapılan taktik antrenmanla ile sona erdi.

 
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