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Gençlerbirliği taktik çalıştı
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GENÇLERBİRLİĞİ TAKTİK ÇALIŞTI

Gençlerbirliği taktik çalıştı

Gençlerbirliği, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Konyaspor maçının hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Gençlerbirliği günü sabah bölümünde yaptığı taktik ağırlıklı antrenman ile tamamladı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra tam saha ve yarı sahada yapılan taktik çalışma ile sona erdi.
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