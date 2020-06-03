Gençlerbirliği taktik çalıştı

Konyaspor maçının hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Gençlerbirliği günü sabah bölümünde yaptığı taktik ağırlıklı antrenman ile tamamladı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra tam saha ve yarı sahada yapılan taktik çalışma ile sona erdi.