Ankaragücü'nde yönetim kurulu toplandı

Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Fatih Mert başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada," Beştepe Tesislerinde, Kulüp Başkanımız Fatih Mert Başkanlığında bir araya gelen Yönetim Kurulu üyelerimiz, kulübümüzün gündemi hakkındaki konuları görüştü.

Yapılan toplantıda, aşağıda yer alan kararlar alındı.

MADDE 1:

Dernek Tüzüğümüzün 17. Maddesi gereğince Haziran 2020 ayı içinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 16.03.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine Coronavirüs Tedbirleri Konulu yayınlamış olduğu “Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek.” kararı gereğince ertelenmesine, Olağan Genel Kurulumuzun; Hükümetimizin genel kurul toplantılarının yapılmasına müsaade etmesine müteakip, yönetim kurulumuzun yasal süreler dikkate alınarak belirleyeceği uygun bir tarihte yapılmasına,

MADDE 2:

‘’Dernek Tüzüğümüz hükümleri gereği, MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü derneği Üyelerinin geçmiş dönem aidatlarını iş bu çağrının yayınlanmasını müteakip 15.06.2020 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

İş bu çağrıya rağmen ödeme yapmayan üyelerimiz hakkında Dernek Tüzüğümüzün 13.maddesinin (f) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılacağı hususu’’ şeklinde bir metnin Kulübümüzün resmi web sitesinde yayınlanmasına,

MADDE 3:

Daha önceki dönemlerde, üyelik aidatlarının ödenmesi çağrısına rağmen, dernek aidatlarını ödemediği gerekçesi ile üyeliklerine son verilmesi yönünde karar alınan üyelerimizin, birikmiş tüm aidat borçları ile birlikte 2020 yılı aidatlarını da ödemeleri ve tüzüğümüzün güncel üye olma şartlarını taşımaları kaydıyla, üyelikten çıkarılma kararlarının iptaline ve üyelik haklarının iade edilerek Dernek üyeliğine yeniden kabul edilmesi yönünde yeni bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.