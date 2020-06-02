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Osmanlıspor'da gol çalışması
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OSMANLISPOR'DA GOL ÇALIŞMASI

Osmanlıspor'da gol çalışması

Hazırlıklarına çift antrenmanla devam eden Osmanlıspor, gol organizasyonlarında bulundu.

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Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Başkent ekibi, teknik direktör Ali Güneş yönetiminde günün ilk antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışması ve dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Daha sonra yarı sahada çift kale maç yapan mor-sarılı ekip, açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı.

Başkent takımı, akşam antrenmanına ise ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular saha kenarında yapılan çabukluk çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Antrenmanın ana bölümünde kanatlardan orta ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, yarı sahada oynanan maç ve akabinde açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı. Hafif adale ağrıları bulunan Jovan ve Barış Zeren takımdan ayrı bireysel antrenman gerçekleştirdi.

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Öte yandan Osmanlıspor'da bugün sabah, Batıkent Tesisleri’nde; teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 testi sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

ETİKETLER #Osmanlıspor
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