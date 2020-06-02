Osmanlıspor'da gol çalışması

Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Başkent ekibi, teknik direktör Ali Güneş yönetiminde günün ilk antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışması ve dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Daha sonra yarı sahada çift kale maç yapan mor-sarılı ekip, açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı.
Başkent takımı, akşam antrenmanına ise ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular saha kenarında yapılan çabukluk çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Antrenmanın ana bölümünde kanatlardan orta ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, yarı sahada oynanan maç ve akabinde açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı. Hafif adale ağrıları bulunan Jovan ve Barış Zeren takımdan ayrı bireysel antrenman gerçekleştirdi.
TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI
Öte yandan Osmanlıspor'da bugün sabah, Batıkent Tesisleri’nde; teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 testi sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.
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