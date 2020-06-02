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Symone Abbott, 1 yıl daha Karayolları'nda
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SYMONE ABBOTT, 1 YIL DAHA KARAYOLLARI'NDA

Symone Abbott, 1 yıl daha Karayolları'nda

Karayolları, iç transferde Symone Abbott ile anlaşmaya vardı.

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Karayolları, ABD'li oyuncusu Symone Abbott ile anlaşma sağladı.

1996 doğumlu ve 1,85 metre boyundaki Amerikalı oyuncu smaçör pozisyonunda görev alıyor.

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