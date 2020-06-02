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Oğuzhan Karasu, Halkbank'ta
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OĞUZHAN KARASU, HALKBANK'TA

Oğuzhan Karasu, Halkbank'ta

Halkbank, Fenerbahçe'de forma giyen Oğuzhan Karasu ile anlaşma sağladı.

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Halkbank, voleybol kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Oğuzhan Karasu'yu transfer etti.

PEKİ OĞUZHAN KARASU KİMDİR?

1995 doğumlu olan Oğuzhan Karasu, voleybol kariyerine 2006 yılında Fenerbahçe alt yapısında başladı. 2014-2015 sezonunda çifte lisansla Kahramanmaraş Belediyespor'da forma giyen oyuncu, Fenerbahçe'de Türkiye Kupası ve Süper Kupa heyecanını tattı. 

Bireysel olarakta 2018-2019 sezonunda Paidar Demir özel ödülüne layık görüldü.

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