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Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Liglere verilen aranın ardından ilk karşılaşmada İ.H Konyaspor’u ağırlayacak olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarına bu sabah yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından koşu çalışması yapan futbolcular günü dar alanda dönüşümlü çift kale maç ile tamamladı.
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