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Gençlerbirliği, Sessegnon'un doğum gününü kutladı
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GENÇLERBİRLİĞİ, SESSEGNON'UN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Gençlerbirliği, Sessegnon'un doğum gününü kutladı

Gençlerbirliği, tecrübeli oyuncu Stephane Sessegnon'un doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

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Gençlerbirliği, 36 yaşına giren Stephane Sessegnon'un doğum gününü yayımladığı mesajla kutladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan pasylaşımda, "Bugün futbolcumuz Stephane Sessegnon'un doğum günü. Mutlu yıllar Sessegnon!" ifadelerine yer verildi.

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