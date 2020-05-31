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Gençlerbirliği'nde hazırlıklar devam ediyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Gençlerbirliği'nde hazırlıklar devam ediyor

Gençlerbirliği, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'in hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Lige verilen aranın ardından hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri’nde devam eden Gençlerbirliği sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla günü tamamladı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda üç kaleli maç ile sona erdi.

 
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