Osmanlıspor'dan çabukluk çalışması

Osmanlıspor hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Çalışmalara hafif adale ağrıları bulunan kaleci Santiago Mele, Barış Zeren ve Halil İbrahim Esen tedbir amaçlı katılmadı.
Isınma koşusuyla başlayan günün tek antrenmanı, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar, daha sonra saha kenarında çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci etabını interval koşuyla devam ettiren oyuncular, çift kaleden kurulu yarı sahada maç yaptı. Günün tek antrenmanı soğuma koşusu ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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