Gençlerbirliği yoğun tempoda çalışıyor

İlhan Cavcav Tesisleri’nde hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde yaptığı tempolu antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve yarı sahada gollü oyun ile başlayan antrenman daha sonra dört kaleli ve iki kaleli maç ile sona erdi.