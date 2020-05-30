﻿
Halkbank'ta Alfredo Walter Martilotti ile yollar ayrıldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK'TA ALFREDO WALTER MARTİLOTTİ İLE YOLLAR AYRILDI

Halkbank'ta Alfredo Walter Martilotti ile yollar ayrıldı

Halbank, İtalyan yardımcı antrenör Alfredo Walter Martilotti ile yolların ayrıldığını açıkladı.

831 Okunma

Halkbank tarafından yapılan açıklamada "İki sezon boyunca Halkbank Erkek Voleybol Takımı teknik heyetinde asistan antrenör olarak görev yapan Alfredo Walter Martilotti, yeni sezon kadrosunda yer almayacak.

Çalışkanlığı, takıma aidiyet duygusu ile bağlılığı; Türk dili, örf ve adetlerini öğrenmeye gösterdiği gayretle herkesin sevgisini kazanmış Alfredo Walter Martilotti’ye bundan sonraki hayatı ve spor yaşantısında başarılar dileriz. Güle güle Alfredo." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar devam ediyor
Hamza Hamzaoğlu: Şampiyonluk varsa küme düşme de olacak
Osmanlıspor'dan çabukluk çalışması
Gençlerbirliği yoğun tempoda çalışıyor
Stancu 1 yıl daha Gençlerbirliği'nde
Osmanlıspor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿