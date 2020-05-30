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Stancu 1 yıl daha Gençlerbirliği'nde
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STANCU 1 YIL DAHA GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Stancu 1 yıl daha Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, tecrübeli oyuncu Stancu ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

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Takımlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlerbirliği, bu süreçte iç transfere yöneldi ve taraftarı heyecanlandıracak bir imza attı. Yönetim Stancu'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı. 

Bu sezon 12 gole ulaşan Stancu, 13 gol attığı 2013-2014'ten sonra en golcü ikinci sezonunu yaşıyor. Rumen golcü, o sezonu 13 gol ve 7 asistle kapatmıştı.
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