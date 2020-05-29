﻿
Osmanlıspor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR'DA HAZIRLIKLAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Osmanlıspor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

Osmanlıspor hazırlıklarını bugün yüksek tempoda yaptığı iki antrenmanla sürdürdü.

846 Okunma

Osmanlıspor, teknik direktör Ali Güneş yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Günün ilk antrenmanına oyuncular, ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyona yönelik topla ısınma ve pas çalışması yapan başkent ekibi 5’e 2 top kapma oyununa geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda pas organizasyonunda bulunan mor-sarılı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı bitirdi.

Mor-sarılılar, akşam antrenmanına ise ısınma koşusuyla başladı. Saha içerisine kurulan istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalışan takım, gruplar halinde interval koşusu yaptı. Günün ikinci antrenmanı açma-germe egzersizleriyle sona erdi.

Hafif adale ağrıları bulunan Jovan, Barış Zeren ve Ali Eren İyican tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

ETİKETLER #Osmanlıspor
Osmanlıspor'dan çabukluk çalışması
Osmanlıspor'da hazırlıklar devam ediyor
Osmanlıspor kuvvet depoladı
Osmanlıspor'da çalışmalar devam ediyor
Osmanlıspor, çalışmalara başladı
Osmanlıspor'da bir pozitif vaka
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿