Osmanlıspor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

Osmanlıspor, teknik direktör Ali Güneş yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Günün ilk antrenmanına oyuncular, ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyona yönelik topla ısınma ve pas çalışması yapan başkent ekibi 5’e 2 top kapma oyununa geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda pas organizasyonunda bulunan mor-sarılı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı bitirdi.
Mor-sarılılar, akşam antrenmanına ise ısınma koşusuyla başladı. Saha içerisine kurulan istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalışan takım, gruplar halinde interval koşusu yaptı. Günün ikinci antrenmanı açma-germe egzersizleriyle sona erdi.
Hafif adale ağrıları bulunan Jovan, Barış Zeren ve Ali Eren İyican tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.
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