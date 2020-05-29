Nadir Çiftçi 6 hafta forma giyemeyecek

Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada antrenmanda sakatlanan Nadir Çiftçi'nin gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında gerilme ve buna bağlı ödem tespit edildiği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Ayrıca açıklamada, "Nadir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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