﻿
Nadir Çiftçi 6 hafta forma giyemeyecek
﻿
Site İçi Arama
﻿

NADİR ÇİFTÇİ 6 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Nadir Çiftçi 6 hafta forma giyemeyecek

Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Nadir Çiftçi, sakatlığından dolayı 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

959 Okunma

Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada antrenmanda sakatlanan Nadir Çiftçi'nin gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında gerilme ve buna bağlı ödem tespit edildiği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Ayrıca açıklamada, "Nadir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar devam ediyor
Hamza Hamzaoğlu: Şampiyonluk varsa küme düşme de olacak
Gençlerbirliği yoğun tempoda çalışıyor
Stancu 1 yıl daha Gençlerbirliği'nde
Gençlerbirliği'nden neşeli antrenman
Ligde 5 oyuncu değişikliği hakkı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿