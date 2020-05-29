Gençlerbirliği'nden neşeli antrenman

Hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla devam eden Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular akşam antrenmanına ısınma hareketleri ve top kapma oyunu ile başladı.
Antrenmanın son bölümünde futbolcular jokerli, dar alanda çift kale maç yaptı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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