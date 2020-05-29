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Gençlerbirliği'nden neşeli antrenman
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN NEŞELİ ANTRENMAN

Gençlerbirliği'nden neşeli antrenman

Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla geçirdi.

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Hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla devam eden Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular akşam antrenmanına ısınma hareketleri ve top kapma oyunu ile başladı.

Antrenmanın son bölümünde futbolcular jokerli, dar alanda çift kale maç yaptı.
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