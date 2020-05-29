Recep Çınar: Kadın öldüren canidir

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Recep Çınar, AA'ya yaptığı açıklamsında Muğla'da yaşanan bu vahim olayın, tüm ülke insanının canını acıttığı gibi, boks camiasını da derinden üzdüğünü belirtti.

Dünyada kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önüne geçilememesinin bir insanlık ayıbı olduğunun altını çizen Çınar, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"BOKS CAMİASINI DA BİR O KADAR DERİNDEN YARALIYOR"

"Ülkemizde bu konuda önemli adımlar atılmasına rağmen, maalesef ana haber bültenlerinde ya da gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde bu tür haberler manşetlere taşınmaktadır. Genellikle, cinayetler, tecavüzler, kadına şiddet haberleri konu olduğu zaman, maalesef biraz da magazinleştirilerek servis edilmesi sonucunda yanlış anlaşılmalara da neden olunuyor. Muğla'da yaşanan olay buna örnek olmuştur. Cinayeti işleyen birisi 'Milli boksör sevgilisini öldürdü' algısıyla, her ne kadar reyting ve tiraja katkı sunuyorsa, boks camiasını da bir o kadar derinden yaralıyor. Kaldı ki adı geçen şahsın ne Avrupa, ne dünya, ne de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmişliği yoktur. Dolayısıyla ana haberlerde sürekli 'Milli boksör sevgilisini öldürdü' algısı, boks branşına vurulabilecek en büyük darbedir. Kadını öldüren ister sporcu, ister sanatçı, ister siyasetçi, kim olursa olsun canidir ve bu caniler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır."

Çınar, boks ailesi olarak medyada bu şekilde haber yapılmasından rahatsız olduklarını belirterek, "Zarafet ve asil bir branş olan boks sporunun şiddet içeren bir spor dalı gibi görülmesi, bu ülkenin bayrağını göndere çektirmiş, bu ülkenin İstiklal Marşı'nı uluslararası organizasyonlarda okutmuş olan boksörlerimize ve bu sporculara emek veren başta antrenörlerimiz olmak üzere, yöneticilerimize, hem ayıp hem de saygısızlık oluyor." dedi.

Recep Çınar, Zeynep Ş'nin korkunç bir şekilde öldürülmesini ve dahası kadınların her ne sebepten olursa olsun trajik bir şekilde hayatlarını kaybetmesini içlerine sindiremediklerini dile getirdi.

Türkiye Boks Federasyonu ve boks camiası olarak, Zeynep Ş'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine de sabır dilediklerini belirten Çınar, bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.