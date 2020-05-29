Ligde 5 oyuncu değişikliği hakkı

TFF, salgın sonrası döneme özgü olarak izin verilen 5 oyuncu değişikliğini de kulüplere bir hak olarak sundu.
Konuyla ilgili maddede "Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir" ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs sebebiyle uzun bir süredir askıda bulunan ligde karşılaşmalar 12 Haziran'da başlıyor.
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