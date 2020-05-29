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Ligde 5 oyuncu değişikliği hakkı
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LİGDE 5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Ligde 5 oyuncu değişikliği hakkı

Süper Lig için yayınlanan yeni talimatlara göre, kulüpler kalan karşılaşmalarda koronavirüs salgını sebebiyle maç içinde 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

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TFF, salgın sonrası döneme özgü olarak izin verilen 5 oyuncu değişikliğini de kulüplere bir hak olarak sundu.

Konuyla ilgili maddede "Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs sebebiyle uzun bir süredir askıda bulunan ligde karşılaşmalar 12 Haziran'da başlıyor.
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