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Halkbank'ta Dmitrii Bahov ile yollar ayrıldı
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HALKBANK'TA DMİTRİİ BAHOV İLE YOLLAR AYRILDI

Halkbank'ta Dmitrii Bahov ile yollar ayrıldı

Halkbank, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını açıkladı.

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Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "A takım kadrosunda başarıyla hizmet veren Dmitrii Bahov ile mukavele yenilememe kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mavi-beyazlılar, Moldovalı voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek, spor yaşamında başarı ve ailesiyle mutlu bir hayat diledi.

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