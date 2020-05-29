Halkbank'ta Dmitrii Bahov ile yollar ayrıldı

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "A takım kadrosunda başarıyla hizmet veren Dmitrii Bahov ile mukavele yenilememe kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mavi-beyazlılar, Moldovalı voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek, spor yaşamında başarı ve ailesiyle mutlu bir hayat diledi.