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Mustafa Reşit Akçay: Küme düşme lig sonuna doğru belirlensin
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MUSTAFA REŞİT AKÇAY: KÜME DÜŞME LİG SONUNA DOĞRU BELİRLENSİN

Mustafa Reşit Akçay: Küme düşme lig sonuna doğru belirlensin

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'in dönüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Mustafa Reşit Akçay, 12 Haziran'da başlayacak lig için ve küme düşme konusu hakkında A Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

12 Haziran'da başlayacak olan lig hakkında "Belki ay sonuna kadar ya da Temmuz ayının ilk haftası gibi düşünülebilirdi ama böyle düşünülmüş" diyen teknik adam, "FIFA ile de ters bir oluşum oluşmaması için de böyle bir karar alındı. Biz buna katılmasak da saygı duyacağız." şeklinde konuştu.

Küme düşme kararının lig sonuna doğru verilmesinin doğru olduğunun altını çizen Akçay, "Oyuncularımız ve Ankaragücü baskı altında kalabilirdi, birbirimizden şüphe duymaya başlayabilirdik. Küme düşme ile ilgili olan olayın daha sonraya bırakılması önemli, bir daha düşünüleceğine inanıyorum. 21 takımlı bir ligin Türkiye'ye yarar getirebileceği fikrim var. Son 3 sıradaki takımın önümüzdeki sezon yüzde 25, yüzde 30 daha az pay almasını sağlayabilirsiniz." dedi.
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