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Fatih Mert: 7 takım ligin oynanmasını istemeseydi bu lig oynanmazdı
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FATİH MERT: 7 TAKIM LİGİN OYNANMASINI İSTEMESEYDİ BU LİG OYNANMAZDI

Fatih Mert: 7 takım ligin oynanmasını istemeseydi bu lig oynanmazdı

Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert, TFF'nin aldığı kararın ardından açıklamalarda bulundu.

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Fatih Mert, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararı ve küme düşmenin kaldırılmaması hakkında TRT Spor'a açıklama yaptı.

Başkan Fatih Mert, açıklamasında "7 takım ligin oynanmasını istemeseydi bu lig oynanmazdı. Kilitlenirdi, farklı yerlere giderdi. Böyle bir karar çıktı, buna uyacağız. Yapacağımız başka bir şey yok. İnşallah kimsenin sağlığına zarar gelmeden oynarız ve bu ligi bitiririz" ifadelerini kullandı. "Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'nun açıklamaları doğrultusunda sürecin yönetilmesi isteniyordu. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun futbol oynamamıza müsade ettiğini düşünmüyorum ama TFF böyle bir karar aldı." ifadelerine yer verdi.
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