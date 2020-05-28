Süper Lig'de Fikstür belli oldu

Süper Lig'in 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maç programı belli oldu.
27. Hafta karşılaşmaları 12 Haziran Cuma günü saat 21:45'te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.
Fikstür şu şekilde:
12 Haziran Cuma
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor
13 Haziran Cumartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
14 Haziran Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor
21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21.45 Sivasspor - Denizlispor
28. hafta programı şu şekilde:
19 Haziran Cuma
21:45 Ankaragücü - Başakşehir
20 Haziran Cumartesi
19:15 Kayserispor - Gençlerbirliği
21:45 Yeni Malatyaspor - Göztepe
21:45 Denizlispor - Beşiktaş
21 Haziran Pazar
19:15 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21:45 Konyaspor - Sivasspor
21:45 Galatasaray - Gaziantep
22 Haziran Pazartesi
21:45 Antalyaspor - Rizespor
21:45 Alanyaspor - Trabzonspor
29. hafta karşılaşmaları şu şekilde:
26 Haziran Cuma
21:45 Beşiktaş - Konyaspor
27 Haziran Cumartesi
19:15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
21:45 Göztepe - Alanyaspor
21:45 Trabzonspor - Ankaragücü
28 Haziran Pazar
19:15 Sivasspor - Kayserispor
19:15 Rizespor - Denizlispor
21:45 Gaziantep - Antalyaspor
21:45 Başakşehir - Galatasaray
29 Haziran Pazartesi
21:45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
30 hafta programı şu şekilde:
3 Temmuz Cuma
21:45 Denizlispor - Gaziantep
4 Temmuz Cumartesi
19:15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
19:15 Ankaragücü - Alanyaspor
21:45 Antalyaspor - Başakşehir
21:45 Fenerbahçe - Göztepe
5 Temmuz Pazar
19:15 Kasımpaşa - Sivasspor
21:45 Konyaspor - Çaykur Rizespor
21:45 Galatasaray - Trabzonspor
6 Temmuz Pazartesi
21:45 Kayserispor - Beşiktaş
31. hafta programı şu şekilde:
7 Temmuz Salı
19:15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21:45 Başakşehir - Denizlispor
8 Temmuz Çarşamba
19:15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
19:15 Trabzonspor - Antalyaspor
21:45 Göztepe - Ankaragücü
21:45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
9 Temmuz Perşembe
19:15 Rizespor - Kayserispor
21:45 Gaziantep - Konyaspor
21:45 Beşiktaş - Kasımpaşa
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