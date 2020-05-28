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Süper Lig'de Fikstür belli oldu
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SÜPER LİG'DE FİKSTÜR BELLİ OLDU

Süper Lig'de Fikstür belli oldu

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de maç programı açıklandı.

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Süper Lig'in 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maç programı belli oldu.

27. Hafta karşılaşmaları 12 Haziran Cuma günü saat 21:45'te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

Fikstür şu şekilde:

12 Haziran Cuma

21.45 Göztepe - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran Cumartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Haziran Pazar

19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor

21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 Haziran Pazartesi

21.45 Sivasspor - Denizlispor

28. hafta programı şu şekilde:

19 Haziran Cuma

21:45 Ankaragücü - Başakşehir

20 Haziran Cumartesi

19:15 Kayserispor - Gençlerbirliği

21:45 Yeni Malatyaspor - Göztepe

21:45 Denizlispor - Beşiktaş

21 Haziran Pazar

19:15 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21:45 Konyaspor - Sivasspor

21:45 Galatasaray - Gaziantep

22 Haziran Pazartesi

21:45 Antalyaspor - Rizespor

21:45 Alanyaspor - Trabzonspor

29. hafta karşılaşmaları şu şekilde:

26 Haziran Cuma

21:45 Beşiktaş - Konyaspor

27 Haziran Cumartesi

19:15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

21:45 Göztepe - Alanyaspor

21:45 Trabzonspor - Ankaragücü

28 Haziran Pazar

19:15 Sivasspor - Kayserispor

19:15 Rizespor - Denizlispor

21:45 Gaziantep - Antalyaspor

21:45 Başakşehir - Galatasaray

29 Haziran Pazartesi

21:45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

30 hafta programı şu şekilde:

3 Temmuz Cuma

21:45 Denizlispor - Gaziantep

4 Temmuz Cumartesi

19:15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

19:15 Ankaragücü - Alanyaspor

21:45 Antalyaspor - Başakşehir

21:45 Fenerbahçe - Göztepe

5 Temmuz Pazar

19:15 Kasımpaşa - Sivasspor

21:45 Konyaspor - Çaykur Rizespor

21:45 Galatasaray - Trabzonspor

6 Temmuz Pazartesi

21:45 Kayserispor - Beşiktaş

31. hafta programı şu şekilde:

7 Temmuz Salı

19:15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21:45 Başakşehir - Denizlispor

8 Temmuz Çarşamba

19:15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

19:15 Trabzonspor - Antalyaspor

21:45 Göztepe - Ankaragücü

21:45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

9 Temmuz Perşembe

19:15 Rizespor - Kayserispor

21:45 Gaziantep - Konyaspor

21:45 Beşiktaş - Kasımpaşa

 
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