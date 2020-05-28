AASKF'den Yerel Liglerle ilgili Bilgilendirme

AASKF, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere 19 Mart 2020 tarihinde korono virüs salgınına karşı alınan kararlar doğrultusunda 2019-2020 sezonu U27 kategorisi ve daha altındaki yaş kategorilerinde liglere devam edilmemesi, Bölgesel Amatör Lig, 1. ve 2. Amatör ligler ile U19 kategorisi, 1. ve 2. küme müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmişti.

Pandemi sürecinde gelinen bu noktada tüm illerimizde müsabakaları devam eden 1.U19 ve 2. Kümelerde sezonun sonlandırılmasına, Büyükler kategorisinde İl’de Süper Amatör Lig varsa 1. ve 2. Amatör liglerin, İl’de en üst büyükler ligi 1. Amatör ise 2. Amatör liglerin sonlandırılmasına, bu liglerle ilgili yükselme ve küme düşme kararlarının Futbol İl Tertip Komitelerince ASKF’lerin bilgisi dahilinde verilip, Amatör İşler Kurulu’nun onayına karar verilmiştir. Yerel büyükler kategorileri ile ilgili yapılması gerekenler EK’de detaylı olarak açıklanmaktadır.

İllerin Büyük kategorisindeki en üst liginin , 18 Temmuz 2020 tarihinde başlatılacağı duyurulan BAL Ligi ile aynı takvim süresinde başlatılacağı bildirilmektedir. Bölgesel Amatör Lig ile ilgili yeni bir tarih belirlenmesi veya farklı bir karar alınması halinde, ilin en üst yerel ligi ile ilgili alınacak kararlar tekrar bildirilecektir.

EK:

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE SÜPER AMATÖR, 1.AMATÖR ve 2. AMATÖR LİGLERİ OLAN İLLER(32 İL)

(Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Zonguldak, Yalova, Düzce)

Büyükler kategorisinde Süper Amatör,1.Amatör ve 2. Amatör Ligleri olan illerden;

Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Şanlıurfa, Zonguldak, Yalova ve Düzce illerinin 1.Amatör ligleri tamamlanmış,2.Amatör ligleri devam etmektedir.

Ankara, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kırklareli, Konya, Muğla, Sakarya ve Samsun illerinin ise 1.Amatör ligleri ve 2.Amatör ligleri devam etmektedir. 1.Amatör ligleri tamamlanan illerin liglerden yükselme ve düşmeleri aynen uygulanacaktır.1.Amatör ligleri devam eden illerimizde ve 2.Amatör ligleri devam eden 32 ilimizde liglerin geri kalan müsabakaları kesinlikle oynanmayacaktır. Ligler tek devreli oynanıyor ve tamamlanmadıysa veya çift devreli oynanıyor ve ligin henüz 1.devresi tamamlanmadıysa bu ligler oynanmamış kabul edilecek ve bir üst lige yükselme veya bir alt kümeye düşme olmayacaktır. Müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynatan illerde ise 1.devre tamamlandı ise lig olduğu gibi tescil edilecek ve lig sıralamasına göre bir üst lige yükselme kararı Futbol İl Tertip Komitesi tarafından verilecektir.

1.ve 2. amatör liglerde play-off müsabakaları oynatılan illerde play-off lar oynatılmayacak, bir üst lige yükselen ve bir alt lige düşen takımlar hakkında kararı Futbol İl Tertip Komiteleri verecektir. Tertip Komitesi kararları TFF Amatör İşler Müdürlüğü’nün onayından sonra kesinleşecektir.

32 ilimizin Süper Amatör liglerinden sadece Şanlıurfa ili Süper Amatör ligini bitirmiş olup diğer illerimizde Süper Amatör ligler devam etmektedir.

Liglerin bitmesine bir haftası kalan illerimiz olduğu gibi 4-5 haftası kalan illerimizde vardır. 31 ilimizdeki Süper Amatör ligler TFF’ce onaylanan statülerine uygun olarak tamamlanacaktır.

BAL Statüsü gereği bu illerden 2020-2021 BAL Sezonuna direkt veya Baraj Müsabakası oynayarak kontenjanları dahilinde bir veya birden fazla takım çıkacaktır.

Büyükler kategorisinde ilin en üst yerel liginin tamamlanabilmesi için oynatılacak müsabakalar bir aksilik veya yeni bir tarih belirlenmesi olmadığı takdirde Bölgesel Amatör Lig’in başlama tarihi olan 18 Temmuz 2020 tarihinde başlatılacak ve BAL müsabaka programının biteceği tarihe uygun bir planlama ile tamamlanacaktır. BAL ve yerel lig takımları arasında oynanması gereken BAL Baraj Müsabakaları BAL grup müsabakalarının tamamlandığı haftadan sonraki 7 gün içinde oynatılacaktır.

Futbol İl Temsilcilikleri, ASKF Başkanlarımızın bilgisi ve katılımı ile Kulüplerle bir toplantı yaparak, kulüplere müsabaka programı ve pandemi şartlarında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun önerileri doğrultusunda yapılması ve uygulanması gereken kurallar konusunda bilgi verilecektir. ASKF Başkanlarımız ve Futbol İl Temsilcilerimiz bu süreçte Valilik, Belediye Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Pandemi Kurulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve taban birlikleriyle iş birliği yapacaklardır.

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE 1.AMATÖR ve 2. AMATÖR LİGLERİ OLAN İLLER (21 İL)

(Adıyaman, Bilecik, Burdur, Çorum, Elazığ, Isparta, Kastamonu, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Mardin, Ordu, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Kırıkkale, Batman, Osmaniye)

Büyükler kategorisinde 1.Amatör ve 2. Amatör Ligleri olan illerden;

Bilecik, Nevşehir Ordu, Sivas, Van ve Kırıkkale illerinde 2. Amatör Ligler henüz başlamamış olup bu süreçten sonra statüleri onaylanmış olsa dahi oynatılmayacaktır.

1.Amatör ve 2.Amatör ligleri olan 21 ilimizden Elazığ ve Kahramanmaraş illerimizin BAL’da ikişer kontenjanları bulunmaktadır. Bu illerimizin birer takımları 2019 – 2020 sezonunda BAL’dan ihraç edilmiş olduklarından dolayı statü gereği 1.Amatör lig birincileri BAL Baraj Müsabakası oynamadan direkt BAL’a yükseleceklerdir. 2. Amatör ligleri başlayan illerin müsabakalarının sonuçlanmasına 1-2 hafta kalanlar olduğu gibi liglerin tamamlanmasına 11-12 hafta kalanlarda vardır. Bu durumda olan 15 ilimizde liglerin tamamlanmasına 1 hafta da kalsa, 12 hafta da kalsa 2. Amatör liglerin geri kalan müsabakaları kesinlikle oynatılmayacaktır.

Devam eden ligler tek devreli oynanıyor ve tamamlanmadıysa veya çift devreli oynanıyor ve ligin henüz 1. devresi tamamlanmadıysa bu ligler oynanmamış kabul edilecek ve bir üst kümeye yükselme uygulaması yapılmayacaktır. Müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynatan illerde ise 1. Devre tamamlanmadıysa lig olduğu gibi tescil edilecek ve lig sıralamasına göre bir üst lige yükselme kararı Futbol İl Tertip Komiteleri tarafından verilecektir. Play-off müsabakaları oynanan illerde de play-off’ lar oynatılmayacak ve bir üst lige yükselen takımlar hakkında kararı futbol İl Tertip Komiteleri verecektir. Tertip Komitesi kararları TFF Amatör İşler Müdürlüğü’nün onayından sonra kesinleşecektir.

1.Amatör liglerin tamamlanmasına 1-2 haftası kalan iller olduğu gibi 5-6 haftası kalan illerde vardır. Bu illerimizde müsabakalar oynatılarak 1.Amatör ligleri tamamlanacak ve BAL Baraj Müsabakası oynanacak takım veya takımlar belirlenecektir.

Büyükler kategorisinde ilin en üst yerel liginin tamamlanabilmesi için oynatılacak müsabakalar bir aksilik veya yeni bir tarih belirlenmesi olmadığı takdirde Bölgesel Amatör Lig’in başlama tarihi olan 18 Temmuz 2020 tarihinde başlatılacak ve BAL müsabaka programının biteceği tarihe uygun bir planlama ile tamamlanacaktır. BAL ve yerel lig takımları arasında oynanması gereken BAL Baraj Müsabakaları BAL grup müsabakalarının tamamlandığı haftadan sonraki 7 gün içinde oynatılacaktır.

Futbol İl Temsilcilikleri, ASKF Başbakanlarımızın bilgisi ve katılımı ile Kulüplerle bir toplantı yaparak, kulüplere müsabaka programı ve pandemi şartlarında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun önerileri doğrultusunda yapılması ve uygulanması gereken kurallar konusunda bilgi verilecektir. ASKF Başkanlarımız ve Futbol İl Temsilcilerimiz bu süreçte Valilik, Belediye Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Pandemi Kurulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve taban birlikleriyle iş birliği yapacaklardır.

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE SADECE BİR AMATÖR LİGİ OLAN İLLER (28 İL)

(Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars,Kırşehir, Muş, Niğde, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Aksaray, Bayburt, Karaman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis)

Büyükler kategorisinde sadece bir amatör ligi olan illerden;

Niğde ilinin 2019-2020 sezonunda BAL’da temsilcisi olmadığı için bu ilin yerel lig birincisi 2020- 2021 sezonunda BAL’da baraj maçı oynamadan direkt temsil edilecektir.

Artvin, Çankırı, Kırşehir ve Tokat illerinde yerel lig sonuçlanmış olup bu illerin lig birincileri, bu illeri 2019-2020 sezonunda BAL’da temsil eden takımların 3. Lig’e çıkmaları veya küme düşecek olmaları halinde, 2020-2021 sezonunda Baraj Müsabakası oynamadan BAL’da temsil edeceklerdir. Aksi halde bu takımlar BAL takımı ile Baraj Müsabakası oynayacaklardır.

Ligler tamamlandıktan sonra, ligi birinci bitiren takım statüye uygun olarak direkt BAL’a çıkabileceği gibi BAL Baraj Müsabakası da oynayabilir.

Sadece bir amatör ligi olan 28 ilden yukarıda belirtilen 5 ilin dışında kalan 23 ilin yerel ligleri devam etmektedir. Bu illerin yerel liglerinin bitmesine 1 hafta kalan iller olduğu gibi 2 ve daha fazla haftası kalan illerde vardır. Bu illerimizde müsabakalar oynatılarak ligler tamamlanacaktır. Büyükler kategorisinde ilin en üst yerel liginin tamamlanabilmesi için oynatılacak müsabakalar bir aksilik veya yeni bir tarih belirlenmesi olmadığı takdirde Bölgesel Amatör Lig’in başlama tarihi olan 18 Temmuz 2020 tarihinde başlatılacak ve BAL müsabaka programının biteceği tarihe uygun bir planlama ile tamamlanacaktır. BAL ve yerel lig takımları arasında oynanması gereken BAL Baraj Müsabakaları BAL grup müsabakalarının tamamlandığı haftadan sonraki 7 gün içinde oynatılacaktır.

Futbol İl Temsilcilikleri, ASKF Başbakanlarımızın bilgisi ve katılımı ile Kulüplerle bir toplantı yaparak, kulüplere müsabaka programı ve pandemi şartlarında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun önerileri doğrultusunda yapılması ve uygulanması gereken kurallar konusunda bilgi verilecektir. ASKF Başkanlarımız ve Futbol İl Temsilcilerimiz bu süreçte Valilik, Belediye Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Pandemi Kurulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve taban birlikleriyle iş birliği yapacaklardır.