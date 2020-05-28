Mete Gazoz Türkiye rekoru kırdı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası'nda milli okçu Mete Gazoz tarihi bir rekora imza attı. 1995'te 339 puanla Alper Aytaçoğlu'na ait olan 70 metre Türkiye rekorunu Mete Gazoz 342 puanla kırdı.
İHA'da yer alan habere göre; Türkiye rekoru kırdığı için oldukça mutlu olduğunu belirten milli okçu, "Pandemi sürecinden sonra böyle kapsamlı bir turnuvayla sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Sezonun ilk yarışmasında Türkiye rekoru atarak başlamak da benim için büyük moral oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi ama benim hedeflerimde bir erteleme yok. Sadece altın madalya için bir sene daha bekleyeceğim" şeklinde konuştu.
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