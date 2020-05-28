Osmanlıspor'da hazırlıklar devam ediyor

Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.
Teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda mor-sarılılar 27 dakikalık dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenmanın ikinci etabında yarı sahada oyuna geçen oyuncular yine yaptıkları 27 dakikalık dayanıklılık koşusunun ardından açma-germe egzersizleriyle antrenmanı bitirdi.
1 saat 55 dakika süren antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Mertan Caner Öztürk ve Barış Zeren tedbir amaçlı katılmazken ağrıları azalan kaleci Santiago Mele takımla beraber çalıştı.
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