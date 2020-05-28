TFF Süper Lig için kararını verdi

Bugün gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısından sonra Süper Lig'in daha önce açıklandığı gibi 12 Haziran'da başlaması kararı alındı.
7 kulübün küme düşmenin bu sezonluk kaldırılması yönündeki talebi kabul edilmezken, Ziraat Türkiye Kupası belirlenecek takvime göre oynanacak.
MAÇLAR TEK ŞEHİRDE Mİ OLACAK?
12 Haziran'da 27. hafta maçları ile devam edecek Süper Lig'de mücadeleler takımların kendi stadyumlarına oynanacak. Böylelikle takımlar koronavirüs öncesinde olduğu gibi iç saha ve deplasman maçlarına devam edecek.
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