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TFF Süper Lig için kararını verdi
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TFF SÜPER LİG İÇİN KARARINI VERDİ

TFF Süper Lig için kararını verdi

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'le ilgili nihai karar verildi.

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Bugün gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısından sonra Süper Lig'in daha önce açıklandığı gibi 12 Haziran'da başlaması kararı alındı.

7 kulübün küme düşmenin bu sezonluk kaldırılması yönündeki talebi kabul edilmezken, Ziraat Türkiye Kupası belirlenecek takvime göre oynanacak. 

MAÇLAR TEK ŞEHİRDE Mİ OLACAK?

12 Haziran'da 27. hafta maçları ile devam edecek Süper Lig'de mücadeleler takımların kendi stadyumlarına oynanacak. Böylelikle takımlar koronavirüs öncesinde olduğu gibi iç saha ve deplasman maçlarına devam edecek.

 
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