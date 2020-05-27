Osmanlıspor kuvvet depoladı

TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, tempoyu düşürmeden bugün de çift antrenmanla hazırlıklarına tüm hızıyla devam etti. Günün ilk çalışmasında oyuncular gruplar halinde dönüşümlü olarak sahada ısınma çalışması yaptıktan sonra fitness salonunda kuvvet ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Sabah yapılan antrenman, saha içerisinde yapılan sprint çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki akşam antrenmanı ise ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan futbolcular 24 dakika dayanıklılık koşusuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde mor-sarılılar, 3 kaleden kurulu yarı sahada maç yaptı. Günün ikinci antrenmanı 24 dakikalık dayanıklılık koşusu ve akabinde yapılan açma-germe egzersizleriyle sona erdi 1 saat 40 dakika süren antrenmana hafif adale ağrıları bulunan kaleci Santiago Mele ve Barış Zeren tedbir amaçlı katılım gerçekleştirmedi.