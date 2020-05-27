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Gençlerbirliği'nde koronavirüs testi yapıldı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Gençlerbirliği'nde koronavirüs testi yapıldı

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

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Gençlerbirliği bayram izninden sonra İlhan Cavcav Tesisleri’nde yeniden toplandı ve testten geçti.

Teknik ekip, oyuncular ve kulüp personeline Kulüp Doktoru Gürhan Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kadir Kudret Hatipoğlu yönetiminde uygulanan testlerin sonucunda Başkent temsilcisi yarın çalışmalara başlayacak
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