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Cansu Aydınoğulları: Bizleri çok güzel bir sezon bekliyor
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CANSU AYDINOĞULLARI: BİZLERİ ÇOK GÜZEL BİR SEZON BEKLİYOR

Cansu Aydınoğulları: Bizleri çok güzel bir sezon bekliyor

Milli voleybolcu Cansu Aydınoğulları, yeni sezon için Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT ile anlaşma sağladı.

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Cansu, AA'ya yaptığı açıklamada yeni sezonda PTT'nin formasını giyeceğini ifade ederek, "PTT ile anlaşma sağladım. Bunun için çok mutluyum. PTT'nin çok iyi bir kurum olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum." diyen tecrübeli oyuncu, "Çünkü bizleri çok güzel bir sezon bekliyor. Voleybolu bu kadar özlemişken, voleyboldan ayrı kalmışken herkes tekrar oynamayı, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. O yüzden yeni sezon için heyecanlıyım. Evde kalın, sağlıkla kalın. En kısa zamanda görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli oyuncu, voleybolda birçok hedefinin olduğunun altını çizerek "Voleybola başladığımdam beri birçok hedefim, hayalim var. Ama şunu söyleyebilirim; nerede forma giyersem giyeyeyim, en iyi performansımı göstermeye, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Oynadığım kulüplerde iyi şeyler bırakmak istiyorum. Bunun yanında da sahada olduğum sürece yaptığım işten keyif almaya çalışıyorum. Her sezona başladığımda hedefim bu diyebilirim. Onun dışında birçok hedefim var. Umarım onlara da en kısa zamanda ulaşabilirim." dedi.

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