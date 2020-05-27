Gençlerbirliği'nin assolisti sonunda tesislere geldi

Gençlerbirliği’nde, Ramazan Bayramı'ndan dolayı verilen aranın ardından, çalışmalara bugün yeniden başlıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; Başkent temsilcisinin, en golcü isim olan ve geçmişte profesyonelliği ile dikkat çeken Bogdan Stancu’nun, takıma geç katılması, yönetim, teknik ekip ve futbolcuların tepkisine yol açtı. Tecrübeli oyuncu, Pazartesi günü Ankara’ya dönerken, kendisine hava alanında test yapıldı. Stancu, karantinada kalıp takıma geç katılan diğer oyuncular; Nadir, Yasin, Sio ve Polomat ile beraber dün yardımcı antrenör eşliğinde Beştepe’de çalışmalara başladı.

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmaları seyircisiz oynandıktan sonra, koronavirüs salgını sebebiyle lige ara verilirken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, 6 Mayıs’ta yaptığı açıklamada liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağını açıkladı. Alınan bu kararın ardından, kulüplerde; yönetici, teknik ekip, oyuncular ve çalışanlar testlerden geçerken, sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde çalışmalar başladı.

Bazı oyuncular, liglere ara verilmesinin ardından yurt dışına ailelerinin yanına gitti. Karşılaşmaların başlayacağı tarih belli olduktan sonra ise 14 gün karantina kuralı da göz önüne alınarak, oyuncuların dönüşleri konusunda takvimler belirlendi. Gençlerbirliği’nde bu süreçte; Yasin, Sio, Polomat ve Nadir ile birlikte Stancu yurt dışına çıkan isimler oldu.

Oyunculara yönetim tarafından, 11 Mayıs’ta toplanılacağı bilgisi veririlirken, Ankara’da kalanlar belirlenen günde Beştepe Tesisleri’nde hazır bulundu. Yurt dışında olan 4 oyuncu özel uçakla Ankara’ya dönüşlerinden sonra, Gölbaşı’ndaki öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantinada kaldı. 4 isim, bu süreci tamamlamasının aredından Beştepe’deki takım kampına katılıp, çalışmalara dahil oldu. Bu dönemde yalnızca Stancu, takımdan ayrı şekilde ülkesinde kalmayı devam ettirdi. Rumen oyuncunun, ülkemizde, yurt dışından dönüşlerde uygulanan 14 günlük karantina sürecini yaşamamak için Ankara’ya gelişini ertelediği ileri sürüldü. Yerli oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncular da ailelerinden uzak şekilde, hastalık ve bulaş riskini sıfıra indirme adına Beştepe’de karantina kampına girerken, Stancu’nun kendi ülkesinde kalmaya devam etmesi, Beştepe’de kalanların tepkisini çekti. Tecrübeli oyuncunun, tüm bunlar yaşanırken kulüpte duyulan rahatsızlıktan haberi olmuşcasına, eski takımı Steau Bükreş ile idmanlara çıktığı ve formunu koruduğu bilgisini paylaşıldı. Türkiye’ye yurt dışından gelişlerde uygulanan 14 günlük karantina sürecinin kaldırılıp, sadece gümrük kapılarında test yapılacağının açıklanmasından sonra Stancu’nun Türkiye’ye dönüş işlemini hızlandırması dikkatlerden kaçmadı. Rumen golcü, bu bilginin ardından özel uçakla önceki gün Ankara’ya döndü ve testten geçip, Beştepe’de antrenmana çıktı.

Tecrübeli oyuncuya takıma geç katılmasından ötürü, kulüp disiplin uygulaması çerçevesinde ceza verileceği tahmin ediliyor.