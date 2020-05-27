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Ricardo Faty antrenmanlara başladı
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RİCARDO FATY ANTRENMANLARA BAŞLADI

Ricardo Faty antrenmanlara başladı

Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

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Ankaragücü’nde yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Ricardo Faty, antrenmanda yer aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Ankaragücü, Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ana bölümde topla teknik çalışmalar yaptı. İdman, soğuma hareketleriyle tamamlandı. Corona virüsü atlatan Ricardo Faty, takımla yapılan antrenmana katıldı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti.
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