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Osmanlıspor'da çalışmalar devam ediyor
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OSMANLISPOR'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Osmanlıspor'da çalışmalar devam ediyor

Osmanlıspor, güne kuvvet ağırlıklı çalışmayla başlarken dayanıklılık çalışmasıyla günü tamamladı.

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Çalışmalarının hızını artıran Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Mor-sarılılar, teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki günün ilk çalışmasını kuvvet ağırlıklı yaptı. 8’erli gruplar halinde dönüşümlü olarak saha içerisinde ısınma egzersizleri yapan oyuncular, daha sonra fitness salonunda oluşturulan istasyonlarda, kuvvet çalışmasına geçti. Günün ilk antrenmanı saha içerisinde yapılan sprint çalışmasıyla sona erdi.

1 saat 20 dakika süren akşam antrenmanına ise oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalışan mor-sarılı ekip, dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, tekrar dayanıklılık koşusu yaptıktan sonra açma-germe egzersizleriyle çalışmaları noktaladı.

Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan kaleci Santiago Mele, Barış Zeren ve Erdem Çetinkaya katılmazken bu oyuncular salonda bireysel antrenman gerçekleştirdi.

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