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Osmanlıspor, çalışmalara başladı
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OSMANLISPOR, ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Osmanlıspor, çalışmalara başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yaptığı çift antrenmanla çalışmalara başladı.

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Corona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından önceki gün Covid-19 testinden geçen Osmanlıspor, bugün antrenmanlara başladı. Mor-sarılı ekip, teknik direktör Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı. Günün ilk antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan oyuncular daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda dayanıklılığa yönelik çalışmaya geçti. Gruplar halinde yapılan pas çalışmasından sonra dayanıklılık koşusu yapan mor-sarılılar, açma germe egzersizleriyle antrenmanı bitirdi.

Osmanlıspor, 1 saat süren akşam antrenmanına ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda dayanıklılık koşusu ve koordinasyon çalışması gerçekleşen mor-sarılı ekip, açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı.

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