Keçiörengücü'nde ikinci Covid-19 testleri de negatif çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeni ile Keçiörengücü tedbir amaçlı ikinci kez Covid-19 PCR testinden geçti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Başkent temsilcisinde daha önce yapılan testlerde de olduğu gibi pozitif vakaya rastlanmadı. Keçiörengücü çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Dün Aktepe Tesislerimizde, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza ikinci kez Koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan test sonucunda kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif çıkan vakaya rastlanılmamıştır.”
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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