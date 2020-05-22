﻿
Keçiörengücü'nde ikinci Covid-19 testleri de negatif çıktı
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE İKİNCİ COVİD-19 TESTLERİ DE NEGATİF ÇIKTI

Keçiörengücü'nde ikinci Covid-19 testleri de negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü’nde, ikinci kez yapılan Koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

1010 Okunma

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeni ile Keçiörengücü tedbir amaçlı ikinci kez Covid-19 PCR testinden geçti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Başkent temsilcisinde daha önce yapılan testlerde de olduğu gibi pozitif vakaya rastlanmadı. Keçiörengücü çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

 Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün Aktepe Tesislerimizde, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza ikinci kez Koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı. Yapılan test sonucunda kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif çıkan vakaya rastlanılmamıştır.”
TFF'den kulüplere sözleşme tavsiyesi
1
Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu
Liglerin başlama tarihi belirsizleşti
Nihat Özdemir: Niyetimiz 27 Haziran’a kadar ligleri tamamlamak
Türkiye'de ligler ertelendi
Seyircisiz haftada en fazla kırmızı kart
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿