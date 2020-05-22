Gençlerbirliği'nde ilk kamp dönemi sona erdi

Hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı kamp ile geçiren Gençlerbirliği'nde ilk etap sona erdi.
Isınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.
Karantina dönemini tamamlayan Giovanni Sio ve Pierre Yves Polomat da bugün takıma katıldı. Sio, Polomat, Yasin ve Nadir takımdan ayrı olarak çalışmalarına tesiste devam edecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.