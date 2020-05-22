Gençlerbirliği'nde ilk kamp dönemi sona erdi

Hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı kamp ile geçiren Gençlerbirliği'nde ilk etap sona erdi.

Isınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Karantina dönemini tamamlayan Giovanni Sio ve Pierre Yves Polomat da bugün takıma katıldı. Sio, Polomat, Yasin ve Nadir takımdan ayrı olarak çalışmalarına tesiste devam edecek.