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Gençlerbirliği'nde ilk kamp dönemi sona erdi
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İLK KAMP DÖNEMİ SONA ERDİ

Gençlerbirliği'nde ilk kamp dönemi sona erdi

Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Gençlerbirliği'nde ilk kamp dönemi tamamlandı.

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Hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı kamp ile geçiren Gençlerbirliği'nde ilk etap sona erdi.

Isınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Karantina dönemini tamamlayan Giovanni Sio ve Pierre Yves Polomat da bugün takıma katıldı. Sio, Polomat, Yasin ve Nadir takımdan ayrı olarak çalışmalarına tesiste devam edecek.

 
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