Gençlerbirliği'nde hazırlıklar devam ediyor

12 Mayıs'tan itibaren çalışmalarını tesislerde gerçekleştiren Gençlerbirliği'nde antrenmanlar tüm hızıyla devam ediyor.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde kampa devam eden Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve üç kaleli gol oyunu ile günü geçirdi.