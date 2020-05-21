Osmanlıspor'da Ali Güneş dönemi başladı

Osmanlıspor, İsmet Taşdemir’den boşalan teknik direktörlük görevine Ali Güneş’i getirdi. Tecrübeli teknik direktörle önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşma sağladı. Teknik direktörlük kariyerinde Boluspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 1. Lig’e çıkaran tecrübeli teknik direktör: Bartınspor, Hatayspor, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Karabükspor, Afyonspor gibi Türk takımlarının yanında Makedonya'da Bregalnica Stip ve Horizont Turnovo takımlarını da çalıştırdı.

Ali Güneş, oldukça mutlu olduğunu belirterek “Bir dönem ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme başarısı göstermiş ve Süper Lig’de önemli başarılara imza atmış böylesine değerli bir kulübe geldiğim için oldukça mutluyum. Ben ve ekibime burada çalışma fırsatı veren başta Başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç ve dinamik bir takıma sahibimiz. Bu bir yandan avantajken diğer yandan da dezavantaj olabiliyor. Nitekim sezon başından bu yana da öyle olmuş. Genç olmanın vermiş olduğu tecrübesizlikle bireysel hatalardan basit maçlar verilmiş. Bu bireysel hataları en aza indirebilirsek ve takımı bu sezon ligde tutabilirsek ne mutlu bize” açıklamasında bulundu.

Teknik adam Ali Güneş’in Osmanlıspor’da yardımcılıklarını ise; Alper Akıcı (Yardımcı Antrenör), Mustafa Marangoz (Antrenör), Sadık Öztürk (Kaleci Antrenörü), Muzaffer Çaylı (Atletik Performans-Analiz) yapacak.

OSMANLISPOR'DA TEST GÜNÜ

Öte yandan bugün Batıkent Tesisleri’nde toplanan başkent ekibinin yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları ve görevli personel Covid-19 testinden geçti.Osmanlıspor, test sonuçlarının ardından antrenmanlara başlayacak.