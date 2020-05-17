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PTT Spor, yeni sezonda Ceyda Aktaş ile anlaştı
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PTT SPOR, YENİ SEZONDA CEYDA AKTAŞ İLE ANLAŞTI

PTT Spor, yeni sezonda Ceyda Aktaş ile anlaştı

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden PTT Spor, Ceyda Aktaş'ı transfer etti.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden PTT Spor, son olarak Kuzeyboru’da forma giyen pasör çaprazı Ceyda Aktaş'ı renklerine bağladı.

1.90 cm boyunda ve 25 yaşında olan Ceyda Aktaş pasör çaprazı ve smaçör mevkisinde oynuyor. 2011'de Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, Türkiye Yıldız Milli Takımı kadrosunda da forma giyerken, 2012 yılında Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Genç Milli Takımında da yer aldı.

Öte yandan Ceyda Aktaş, 2012 yılında Dünya Gençler Voleybol Şampiyonası'nda “En Değerli Pasör Çaprazı” seçildi.

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