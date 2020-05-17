Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan "19 Mayıs" Rallisi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Ralli için Dolmabahçe Sarayı önünden başlayacak olan tanıtım turunda Kenan Sofuoğlu’na, ülkemizi dünya şampiyonalarında başarıyla temsil eden millî sporcu Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek. ‘Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi’nin ‘start’ını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar verecek. Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu İstanbul’un tarihi yerleri Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat’tan geçip, Taksim Meydanı’nda bu özel tanıtım turunu sonlandıracak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın içinde bulunduğu zorlu dönemde ülke olarak başarılı bir sınav vermekteyiz. Bütün alanları derinden etkileyen bu küresel salgın sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle normalleşme adımları emin bir şekilde atılmakta. Milletçe gururunu yaşadığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Millî Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu ve millî sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ile özel bir 19 Mayıs organizasyonu yapıyoruz. Türkiye’nin hem spor ve hem de sosyal alanlardaki imkânlarını ve kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek açısından büyük bir fırsat. Bizimle beraber bu önemli projeye katkı koyan ülkemizin telekomünikasyon ve iletişim lideri Türk Telekom ile bütün imkânlarını seferber eden İstanbul Valiliğine çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise konu hakkında; “Türkiye’nin millî teknoloji şirketi olarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi özel bir günde böyle bir organizasyona destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Motor sporlarının ülkemizde daha da gelişmesine olanak sağlayan benzer organizasyonlar ile Türkiye’nin bu alandaki sesinin daha da yükseleceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine olan bağlılığımız ve toplumsal sorumluluk yaklaşımımızla ülkemize katma değer sağlayan projelerin her zaman yanındayız.Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi’nin de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

TÜRK TELEKOM 19 MAYIS ATATÜRK RALLİSİ

– Program:

Tarih: 19 Mayıs 2020, Salı

11.00: Dolmabahçe Sarayı Önü - Start

11.40: Taksim Meydanı - Finiş