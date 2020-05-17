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Halkbank, Orçun Ergün ile yollarını ayırdı
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HALKBANK, ORÇUN ERGÜN İLE YOLLARINI AYIRDI

Halkbank, Orçun Ergün ile yollarını ayırdı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör Orçun Ergün ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü, 2019-2020 sezonu A Takım kadrosunda yer alan Orçun Ergün’le yeni sezonda kontrat yenilememe kararı almıştır.

Bu kararın, sezon boyunca aldığımız sonuçlara katkı yapan, beyefendi kişiliği ile öne çıkan Orçun Ergün ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni eder, kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

Halkbank Spor Kulübü" ifadelerine yer verildi.

 

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