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Gençlerbirliği'nden dayanıklılık antrenmanı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN DAYANIKLILIK ANTRENMANI

Gençlerbirliği'nden dayanıklılık antrenmanı

Gençlerbirliği, bugün yaptığı dayanıklılık antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

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12 Mayıs'ta antrenmanlara başlayan Gençlerbirliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İlhan Cavcav Tesisleri’nde hazırlık kampına devam eden Gençlerbirliği günü gruplar halinde yapılan iki antrenmanla sürdürdü.

Başkent ekibi dayanıklılık koşusu ve pas çalışması ile günü tamamladı.
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