Gençlerbirliği'nde çalışmalar devam ediyor

COVID-19 testlerinin negatif çıkmasından sonra İlhan Cavcav Tesisleri’nde kampa giren Gençlerbirliği, ilk antrenmanını dün gerçekleştirmişti. Dün gerçekleştirilen antrenman sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek tamamlanmıştı.
Gençlerbirliği çalışmalarına iki grup halinde devam ediyor. Sabah ve akşam şekilde organize edilen antrenmanlarda futbolcular ısınma hareketleri, koordinasyon hareketleri ve pas çalışması yaptı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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