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Gençlerbirliği'nde çalışmalar devam ediyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gençlerbirliği'nde çalışmalar devam ediyor

İlhan Cavcav Tesisleri’nde kampa giren Gençlerbirliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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COVID-19 testlerinin negatif çıkmasından sonra  İlhan Cavcav Tesisleri’nde kampa giren Gençlerbirliği, ilk antrenmanını dün gerçekleştirmişti.  Dün gerçekleştirilen antrenman sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek tamamlanmıştı.

Gençlerbirliği çalışmalarına iki grup halinde devam ediyor. Sabah ve akşam şekilde organize edilen antrenmanlarda futbolcular ısınma hareketleri, koordinasyon hareketleri ve pas çalışması yaptı.
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