İsmet Taşdemir: Yeni yönetim ayrılık kararı aldı

İsmet Taşdemir, AA'ya yaptığı açıklamasında, başkent ekibinde başkan değişikliğinin yaşandığını belirterek, "Yeni yönetim ayrılık kararı aldı. Bizimle çalışmak istemediklerini, son 6 haftaya kan değişikliğine giderek girmek istediklerini belirttiler. Biz de saygıyla karşıladık. Henüz resmi olarak yollarımızı ayırmadık. İşin resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Resmi işlemlerin 1-2 gün içerisinde hallolmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Osmanlıspor, İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Ligde Başkent takımı, 24 puanla 16. sırada yer alıyor.
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