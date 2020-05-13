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İsmet Taşdemir: Yeni yönetim ayrılık kararı aldı
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İSMET TAŞDEMİR: YENİ YÖNETİM AYRILIK KARARI ALDI

İsmet Taşdemir: Yeni yönetim ayrılık kararı aldı

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni yönetimin teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığını kendilerine ilettiğini dile getirdi.

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İsmet Taşdemir, AA'ya yaptığı açıklamasında, başkent ekibinde başkan değişikliğinin yaşandığını belirterek, "Yeni yönetim ayrılık kararı aldı. Bizimle çalışmak istemediklerini, son 6 haftaya kan değişikliğine giderek girmek istediklerini belirttiler. Biz de saygıyla karşıladık. Henüz resmi olarak yollarımızı ayırmadık. İşin resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Resmi işlemlerin 1-2 gün içerisinde hallolmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Osmanlıspor, İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Ligde Başkent takımı, 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

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