Gençlerbirliği'nde Mattias Bjarsmyr ayrılığı

Gençlerbirliği, Mattias Bjarsmyr ile yollarını ayırdığını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada "Futbolcumuz Mattias Bjarsmyr'in isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştiren kulübümüz, futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırma kararı aldı.
Mattias Bjarsmyr 'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli oyuncu bu sezon Gençlerbirliği'nde 8 maçta forma giymişti.
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