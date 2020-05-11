Ankaragücü’nde ikinci kez corona virüs testi yapıldı

Ankaragücü tarafından yapılan açıklamada "Bugün Beştepe Tesislerimizde, gruplar halinde bir araya gelen Yönetim Kurulu Üyelerimiz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza ikinci kez Koronavirüs (Covid-19 PCR) testi yapıldı.
Yapılan test sonucunda kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif çıkan vakaya rastlanılmamıştır.
Daha önce Covid-19 PCR testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören futbolcumuz Ricardo Faty’nin son yapılan testi negatif çıkmıştır. Futbolcumuz 14 gün boyunca evde karantina altında olacaktır.
Bir süredir çalışmalarına ara veren takımımız ise, yarın Beştepe Tesislerimizde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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